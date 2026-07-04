La star française Kylian Mbappé continue d'offrir des performances exceptionnelles avec l'équipe de France lors de cette Coupe du monde. Autrefois critiqué pour son style individuel et parfois égoïste, il s'est mué en un véritable leader collectif, capable de marquer mais aussi de créer des occasions, offrant enfin la version que les supporters du Real Madrid espéraient voir durant ses deux saisons sous le maillot madrilène.

Selon le journal français « L'Équipe », Mbappé livre une performance collective époustouflante lors de cette Coupe du monde : il s'implique davantage dans le jeu, privilégiant les passes et la coopération avec ses coéquipiers au détriment de la tendance à marquer en solo qui le caractérisait au Real Madrid.

Cette évolution, souligne le journal, en fait l’une des figures majeures du tournoi et relance le débat sur sa légitimité à remporter le Ballon d’or cette année.

Sur le plan statistique, Mbappé affiche des chiffres impressionnants avec l’équipe de France : il a marqué 6 buts en 4 matchs, soit un but toutes les 58 minutes, et a délivré deux passes décisives, soit une passe tous les deux matchs.

Avec le Real Madrid cette saison, il a marqué 42 buts en 44 matchs, soit un but toutes les 90 minutes, et délivré seulement 5 passes décisives, soit une tous les 9 matchs. Malgré des distinctions individuelles comme le Soulier d’or et deux trophées « Pichetti », il n’a pas permis au Real Madrid de remporter le moindre titre collectif lors des 9 compétitions disputées.

Les observateurs estiment que Mbappé incarne avec les Bleus la version idéale que le public madrilène aurait aimé voir, tant il fait preuve de rigueur tactique et d’une meilleure synergie avec ses partenaires, qu’il s’agisse de Doué, Oulissi, Parkola ou Dembélé, alors qu’il n’a pas toujours affiché le même engagement à Madrid aux côtés de Vinícius, Brahim Díaz, Gonzalo ou Bellingham.

Ce contraste exaspère les supporters madrilènes, qui estiment que le joueur a fait du Real une simple étape de transition en vue du Mondial, sans lui offrir le niveau de performance qu’il mérite.

Le journaliste espagnol Juanma Rodríguez a résumé ce sentiment dans l’émission « El Chiringuito » : « Soyons clairs : Mbappé s’est préparé toute l’année à jouer avec la France grâce à l’argent des membres du Real Madrid », ajoutant que « sa véritable obsession n’est pas de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid, mais de décrocher son deuxième titre avec la France ».

Rodríguez a par ailleurs souligné que Mbappé s’était fait prendre 60 fois en position de hors-jeu en Liga, un chiffre qui, selon lui, traduit « un manque de concentration et d’attention », en contraste avec sa grande discipline en équipe nationale.

Malgré ces critiques, certaines voix au sein du football réclament que le Ballon d’Or récompense Mbappé pour ses performances exceptionnelles avec les Bleus, où efficacité rime avec esprit d’équipe.

À l’inverse, de nombreux supporters madrilènes estiment que l’attaquant les a déçus, reprochant au Français d’avoir réservé ses meilleures performances à sa sélection et d’avoir utilisé le club comme un simple tremplin vers sa gloire personnelle, sans jamais s’inscrire dans le projet collectif.