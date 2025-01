Mbappé, la nouvelle polémique

Real Madrid vs Las Palmas

La star du Real Madrid Kylian Mbappé s'est accroché avec les supporters du club merengue.

L'attaquant français a ouvert le score après un penalty controversé du Celta Vigo, et a célébré avec enthousiasme devant les fans, et seul. Selon Cadena SER, on pouvait le voir crier "Tu ne siffles pas le badge".

"Tu ne siffles pas le badge"

Mbappé faisait référence à plusieurs périodes où les Blancos ont été sifflés, en particulier ses coéquipiers Aurelien Tchouameni, Lucas Vazquez et Ferland Mendy, qui ont reçu beaucoup de huées. D'autres munitions ont été données à l'idée que Mbappé n'était pas content par sa story Instagram plus tard dans la soirée.

Tchouameni et Mbappé ont une relation étroite depuis leur passage conjoint en Bleu, mais l'ancien du Paris Saint-Germain mène probablement une bataille perdue. Les fans du Real Madrid sont connus pour être les plus volages du football, et même Carlo Ancelotti a "accepté" les sifflets.