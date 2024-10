Mbappé la fraude ! Le pire joueur du Clasico

Mbappé a vécu le Clasico pour la première fois depuis son arrivée au Real, et il est juste de dire que c'était un match qu'il aimerait oublier.

Signé gratuitement en provenance du PSG, les performances de Mbappé ont fait l'objet d'un examen minutieux depuis la conclusion de l'accord.

Parfois, le Français a reçu de vives critiques, mais sa prestation lors du choc contre Barcelone, que le Real Madrid a perdu 4-0, ne fera qu'ajouter plus de pression sur ses épaules. Il a été épouvantable.

L'article continue ci-dessous

FootballCritic a attribué à sa performance la note de 5,1, la plus basse de tous ceux qui sont entrés sur le terrain lors de la défaite écrasante des Blancos.

La statistique la plus marquante du match de Mbappé a été ses huit hors-jeu. C'est le nombre le plus élevé qu'Opta ait enregistré pour un joueur dans l'une des cinq grandes ligues. Bien qu'il ait mis le ballon au fond des filets pendant la première mi-temps, c'était une frappe refusée pour avoir dépassé la défense bien rodée du Barça.

En effet, il a eu du mal à obtenir des changements de la part des défenseurs du Barça tout au long du match, malgré un avantage évident en termes de vitesse et un excellent bilan face aux Catalans lorsqu'il jouait au PSG.

Mbappé a réussi trois tirs cadrés et a également complété toutes ses passes, mais d'un autre côté, il n'a réussi que 25% de dribbles et a touché le ballon 27 fois, ce qui est décevant.

Mbappé contre Barcelone en 6 statistiques

Minutes 90

Tirs/Cadrés 3/3

Pourcentage de passes 100%

Dribbles réussis 25%

Touches 27

Hors-jeu 8

Les médias espagnols réagissent aux débuts de Mbappé dans le Clasico

`

AS a décrit l'attaquant comme étant "pris dans la toile de Barcelone".

Marca a été plus cinglant envers l'équipe. "Le jeu et l'attitude ont laissé beaucoup à désirer au cours des trois premiers mois de compétition", souligne-t-il, sans pour autant désigner Mbappé du doigt à ce stade.

Le Real Madrid a cependant ajouté : « [Le Real] a raté une occasion en or de détruire Barcelone. Mbappé a été signalé hors-jeu et a envoyé dans les limbes plusieurs tentatives de face à face contre Inaki Pena.

« Le Français, l'un des attaquants les plus puissants et les plus rapides du monde, n'a pas besoin d'être aussi près de la ligne, mais il a été signalé hors-jeu à plusieurs reprises, ce qui lui a valu un superbe but refusé en première mi-temps.

« En deuxième mi-temps, il s'est mieux adapté au début, mais il n'a pas été à la hauteur. Son erreur contre Pena à la 64e minute a fait avorter toute tentative de retour. Et après cette erreur... il était à nouveau hors-jeu. Même si cela peut paraître incroyable, il est dans le viseur du Bernabéu, qui ne pardonne à personne. Demandez à Zidane ou à Cristiano... »