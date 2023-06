Mbappé, l'étrange position de la FFF

Le président de la FFF, Philippe Diallo, s'est exprimé cette semaine sur le feuilleton Mbappé.

Annoncé par certains médias espagnols au Real Madrid après avoir exprimé son désir de ne pas prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé est dans l'incertitude. La présence de la star française en Ligue 1 représente un enjeu majeur pour la FFF, mais dans les hautes instances du football tricolore, il n'est pas question de mettre la pression au prodige de Bondy.

Diallo prend la parole sur le dossier Mbappé

Président par intérim de la FFF, Philippe Diallo n'a pas osé s'avancer. "Tout le monde a envie d’avoir les meilleurs joueurs dans son championnat. Ce sont eux qui font rêver, qui changent les matchs. Si vous me dîtes, doit-il rester ? Ma réponse est 'plus longtemps il est en France, mieux c’est pour le foot français'. Mais il ne m’appartient pas, en tant que président de la fédération, de me substituer à la volonté d’un joueur", a expliqué le patron de la FFF dans des propos accordés au média Le Parisien.