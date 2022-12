Mbappé : l'analyse surprenante de Micoud sur son Mondial

Johan Micoud, chroniqueur pour L'Equipe du Soir, a analysé le rendement de Kylian Mbappé durant cette Coupe du monde.

"Il ne fait pas un grand Mondial mais...". Une fois de plus, Johan Micoud s'est montré assez sévère au moment de disséquer les performances de Kylian Mbappé durant cette Coupe du monde. Meilleur buteur de la compétition (8 buts), auteur d'un triplé fantastique lors d'une finale dantesque, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas été assez constant dans le jeu selon l'ancien Bordelais, qui attend encore plus de la star eu égard à son talent exceptionnel.

Micoud : "Mbappé est surprenant"

« Messi a eu plus d’impact, a-t-il lancé dans des propos accordés à L’Équipe. En fait, Mbappé a marqué cette Coupe du monde par ses buts. Il n’a pas fait un grand Mondial mais il a mis des buts hyper importants et spectaculaires, ceux contre la Pologne, le deuxième de la finale."

Micoud ne sous-estime toutefois pas le courage et la ténacité de Kylian Mbappé dans les moments importants - particulièrement en finale. "Et puis ses penalties, il faut les mettre, alors que tu es mené à chaque fois. Mbappé est surprenant, on ne le voit pas trop pendant 70 minutes et il te met rois buts en finale. Alors chapeau, même si j’attends plus de lui car il peut porter plus l’équipe. Mbappé a de l’impact car il est décisif dans les pics de son équipe mais Messi, dans le contenu de son match, est plus important pour son équipe ».

Enfin, le consultant n'a pas de regret quant au dénouement de cette finale, estimant que la meilleure équipe sur ce match a gagné selon lui. « Jusqu’à la 75e minute, l’Argentine était la meilleure équipe sur le terrain, sans contestation. Après, le penalty de (Kylian) Mbappé a déclenché la révolte française et la finale est devenue exceptionnelle. À 2-2, on se disait que l’Argentine était en train de flancher physiquement et, dans la prolongation, c’est elle qui est repartie de l’avant. La France n’a jamais abdiqué mais l’Argentine est allée chercher sa victoire et, pour moi, elle était au-dessus collectivement ».