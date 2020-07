Mbappé impressionné par Ibrahimovic

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, s’est dit séduit par ce que réalise Zlatan Ibrahimovic à son âge.

Malgré ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de briller et de performer avec sa formation de l’ . Le Suédois reste un attaquant de classe mondiale, et cela suscite l’admiration de ses pairs, dont un certain Kylian Mbappé.

Ce jeudi, et au lendemain du doublé réussi par le géant scandinave face à la en , l’international tricolore a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il encensait l’avant-centre rossonerro. « Juste en train de regarder le replay du Milan...Zlatan quel joueur quand même. 38 ans ! C’était tout pour moi bonne journée les gars », a-t-il écrit.

Mbappé et Ibrahimovic auraient pu évoluer ensemble à Paris. Mais, le prodige de Bondy est arrivé au Parc des Princes l’année suivant le départ du Suédois. Aujourd’hui, il marche sur ses pas chez les champions de et vise notamment son total de buts. Au bout de trois saisons dans la capitale française, il en est à 90 réalisations. C’est 66 de moins que l’ex-numéro 21 parisien.

En tant qu’adversaires, Mbappé et Ibra ne se sont croisés qu’à une seule reprise. C’était le 21 mars à 2016. L’ASM l’avait emporté 2-0 au Parc, et le prodige monégasque avait disputé les 81 premières minutes de cette partie.