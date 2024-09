Mbappé, Haaland ou Rodri ? Le meilleur joueur de EAFC 25 dévoilé

Kylian Mbappe, Rodri et Erling Haaland ont été révélés comme les joueurs les mieux notés de EAFC 25.

Mbappe, Rodri et Haaland ont été confirmés par EA comme les joueurs les mieux notés de l'EAFC 25 dans le nouveau jeu. L'attaquant du Real Madrid et les deux joueurs de Manchester City ont une note de 91, et il n'y a que quatre joueurs avec une note de 90 : Kevin De Bruyne (Man City), Harry Kane (Bayern Munich), Vinicius Jr et Jude Bellingham (tous deux du Real Madrid).

EA a également révélé les joueurs qui ont des notes de 89 et 88, bien qu'ils soient en retard par rapport au nouveau Galactico et aux deux stars de City.

Voici les 25 meilleurs joueurs du jeu :

Joueur Poste Note

Kylian Mbappe ST 91

Rodri CDM 91

Erling Haaland ST 91

Jude Bellingham CAM 90

Vinicius Jr AG 90

Kevin De Bruyne CM 90

Harry Kane ST 90

Martin Odegaard CM 89

Gianluigi Donnarumma GK 89

Alisson GK 89

Thibaut Courtois GK 89

Lautaro Martinez ST 89

Virgil van Dijk DC 89

Marc-Andre ter Stegen GK 89

Mohamed Salah AD 89

Phil Foden AD 89

Lionel Messi AD 88

Antoine Griezmann ST 88

Ruben Dias DC 88

Robert Lewandowski ST 88

Federico Valverde CM 88

Ederson GK 88

Bernardo Silva CM 88

Jan Oblak GK 88

Antonio Rudiger DC 88

L'EAFC n'a pas encore révélé les joueuses les mieux notées du jeu. L'année dernière, les joueuses en or les mieux notées étaient Mbappe, Haaland et De Bruyne. Rodri, en comparaison, avait une note de 89.

EAFC 25 sortira sur toutes les plateformes le 27 septembre 2024. Ceux qui achètent l'édition Ultimate pourront toutefois jouer à partir du 20 septembre.