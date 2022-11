Mbappé face à Ronaldinho, Ronaldo et... Axel Blaze dans la dernière campagne Nike

Kylian Mbappé est apparu en compagnie de Ronaldinho, Ronaldo et d'autres légendes du football dans la nouvelle campagne Nike pour la Coupe du Monde.

Comme souvent à l’occasion de la Coupe du Monde, les différents équipementiers cherchent à frapper fort avec leur campagne pour les nouvelles collections de maillots, crampons et autres équipements qui sortent à l’aube du Mondial.

Mbappé ou Ronaldinho, qui est le plus fort ?

Et pour l’édition 2022 au Qatar, Nike n’a pas fait les choses à moitié. Il suffira aux fans de football de se connecter sur le site de la marque américaine pour entrer dans un univers assez surnaturel. On y découvre en effet deux scientifiques en désaccord sur qui est le meilleur entre Kylian Mbappé et Ronaldinho. Malgré leurs arguments respectifs, ils ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente et ne voient qu’une seule issue pour résoudre leur différend : faire s’affronter le champion du Monde 2018 et le Ballon d’Or 2005.

I challenge you to watch Nike's World Cup advert and not smile. It won't happen. pic.twitter.com/mX2BgudLLh — Sam Farley (@FarleyWrites) November 16, 2022

Ils créent alors un « multiverse » qui permettra aux deux joueurs de s’affronter sur le même terrain. Les deux hommes débutent alors un duel et un festival de gestes techniques mais sont très vite rejoints par d’autres participants, et pas des moindres. Le Brésilien Ronaldo version 2002 et sa coupe de cheveux mythique, lui-même taclé par... Le Ronaldo version 1998, puis Cristiano Ronaldo, Alex Morgan, Virgil Van Dijk, Edgar Davids. Pour couronner le tout, Nike a fait appel à... Axel Blaze, un des personnages principaux du manga et animé Inazuma Eleven, qui écope malheureusement d’un carton rouge pour avoir utilisé une technique interdite.

Encore une fois, Nike n’a pas déçu !