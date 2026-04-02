Mbappé explique pourquoi il préfère le Cameroun à l'Algérie

Dans des déclarations sincères et controversées, la star française Kylian Mbappé a souligné que son identité africaine l'aurait conduit vers une voie différente en ce qui concerne la dimension internationale de sa carrière.

Mbappé a déclaré, lors du podcast « The Bridge », qu'il aurait choisi de jouer avec la sélection camerounaise, tandis que son frère Ethan aurait préféré représenter l'Algérie.

Il a expliqué que sa décision venait du fait qu’il avait grandi en étant plus attaché à la culture camerounaise, transmise par son père, qu’à la culture algérienne, liée à sa mère.

L'attaquant du Real Madrid a ajouté que ces derniers temps, il s'était rapproché de sa famille algérienne, ce qui lui avait permis de mieux comprendre la culture arabe.

Il a exprimé son vif désir de se rendre en Algérie pour la première fois de sa vie, réfutant avec force les accusations selon lesquelles il ne s'intéresserait pas à ses origines algériennes.

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Mbappé a adressé un conseil clair aux joueurs ayant la double nationalité, déclarant : « Les joueurs doivent choisir leur sélection tôt, car la sélection n’est pas comme un club. Représenter son pays vient du cœur, et la décision doit être immédiate. »

Rappelons que Mbappé a inscrit son 56e but international face au Brésil lors d’un match amical, se rapprochant ainsi à un but seulement du record d’Olivier Giroud en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 57 buts.

Il ne manque plus que deux buts à l'attaquant de 27 ans pour dépasser Giroud et devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.