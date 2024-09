Mbappé et le Real Madrid se font peur face à Alaves (3-2)

Real Madrid vs Deportivo Alaves

Kylian Mbappé a encore été déterminant pour le Real Madrid contre Alaves, mardi.

Le Real Madrid affrontait le Deportivo Alaves mardi soir à l’occasion de la septième journée de Liga. Déjà distancé par le Barça (1er, 18pts), le club madrilène n’a pas manqué de s’emparer des trois points face à son adversaire du soir (3-2). Malgré un Kylian Mbappé qui a retrouvé la plénitude de ses capacités, le Real Madrid ne se rassure pas pour autant à quelques jours du derby madrilène contre l’Atlético Madrid.

Le Real Madrid a failli se saborder

C’était une victoire tranquille qui se dessinait pour le Real Madrid. Mais le club merengue s’est mis des épines dans les pieds dans les derniers instants. Tout avait pourtant bien commencé pour le Real Madrid qui ouvrait le score au bout de 55 secondes grâce à un but de Lucas Vasquez sur une belle passe de Vinicius Junior (1-0, 1e). Les Madrilènes manquaient ensuite de réussite devant les buts jusqu’au break de Kylian Mbappé.

Le Bondynois se servait d’un une-deux avec Jude Bellingham pour ajuster Siviera d’un piqué sublime (2-0, 40e). Le troisième but madrilène sera marqué par Rodrygo juste après le retour des vestiaires (3-0, 48e). Mais le Real va lever le pied en fin de match et se faisait surprendre par deux fois par Protesoni (1-3, 85e) et Garcia (2-3, 86e). Une fin de match chaotique qui n’enlève toutefois rien à la performance de Kylian Mbappé.

Le match de Kylian Mbappé en chiffres

Sorti à la 80e minute, Kylian Mbappé a assisté à la fin de match catastrophique du Real Madrid depuis le banc de touche. Aligné en pointe comme à l’accoutumée, l’international français s’est encore montré généreux dans le jeu, ce soir. Ses décrochages incessants et appels prenaient souvent à contre-pied la défense d’Alaves comme sur le but de Lucas Vasquez.

Buteur encore ce soir, Kylian Mbappé est désormais à 5 buts en Liga, tous marqués lors des cinq rencontres consécutives. Les statistiques du match contre Alaves prouvent d’ailleurs que le Bondynois monte en puissance et est désormais en grande confiance. S’il a marqué sur son seul tir cadré, Kylian Mbappé a réussi 30 de ses 36 passes, soit un pourcentage de 83%. Outre cela, l’ancien attaquant du PSG a réussi 80% de ses dribbles tentés (4-5) et a remporté 67% de ses duels (6/9). Il n’a d’ailleurs perdu que le ballon 11 fois dans un match où il n’a pas ménagé ses efforts. Si la fin du match du Real Madrid inquiète, Kylian Mbappé, lui, est en forme et surtout en réussite avant le choc contre l’Atlético Madrid, dimanche.