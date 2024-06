Mbappé et la France prêts à conquérir l'Europe : Parlour prédit un sacre bleu

L'ambassadeur NetBet Ray Parlour est impatient pour le prochain Championnat d'Europe en Allemagne.

La légende d'Arsenal, Ray Parlour, ne peut s'empêcher de penser à la France lorsqu'on lui demande de prédire qui soulèvera le trophée le 14 juillet 2024.

En tant que plus grand événement footballistique de l'année, les fans de paris sportifs seront gâtés avec des rencontres quotidiennes mettant en scène les meilleurs joueurs de toute l'Europe.

La France est l'un des grands favoris de la compétition avec l'Angleterre, l'Allemagne et le Portugal. Ray Parlour a également cité la présence du capitaine des Bleus Kylian Mbappé, 25 ans, comme étant la clé de sa prédiction. L'homme de 51 ans a déclaré à NetBet :

« Tout le monde aime voir jouer Mbappé, il est impossible de l'arrêter quand il est en forme (Everyone likes to see Mbappe play, when he's on form he's impossible to mark) ».

Mbappé arrivera en Allemagne après une nouvelle saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain. L'attaquant superstar a inscrit 27 buts en 29 matches de Ligue 1, remportant ainsi un cinquième Ballon d'or consécutif.



Il aura à cœur d'impressionner lors de l'Euro 2024 après avoir manqué la séance de tirs au but en huitième de finale de l'Euro 2020, qui a vu la Suisse éliminer l'équipe de Didier Deschamps.



Didier Deschamps, qui a dévoilé plus tôt que la plupart des autres sélectionneurs son groupe de choc pour le tournoi à venir. L'ancien joueur de Chelsea, N'Golo Kanté, a été sélectionné après avoir retrouvé la forme et le moral au sein du club saoudien d'Al-Ittihad, en Pro League.



Trois stars de la Premier League figurent dans l'équipe de France : le défenseur d'Arsenal William Saliba, le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konate et le gardien de but de West Ham Alphonse Areola.



En attaque, Mbappé sera soutenu par une équipe de choc, avec des joueurs comme Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Marcus Thuram et Kingsley Coman, qui devraient donner du fil à retordre aux défenseurs adverses.



Le capitaine des Bleus tentera d'imiter son entraîneur en remportant l'Euro tout en portant le brassard. En effet, Didier Deschamps avait réussi l'exploit en 2000, après avoir mené la France à la victoire en Coupe du monde deux ans plus tôt.



Le potentiel futur joueur du Real Madrid est déjà largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l’Équipe de France, avec 46 buts en 77 sélections, soit le troisième meilleur total de l'histoire de l'équipe nationale derrière Thierry Henry et Olivier Giroud.



La France entame son parcours dans l'Euro 2024 contre l'Autriche le 17 juin, avant de se retrouver quatre jours plus tard dans un duel de choc face aux Pays-Bas. Les hommes de Deschamps affronteront la Pologne lors de leur dernier match de groupe, et ils espèrent se qualifier pour les huitièmes de finale avant cette rencontre.

