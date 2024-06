Mbappé et Haaland dans la même équipe ? Le projet fou

Erling Haaland s'est exprimé sur son avenir à Manchester City après avoir été interrogé sur la situation de son contrat.

L'attaquant, qui a souvent été associé à un transfert au Real Madrid, a connu une nouvelle saison fructueuse à l'Etihad la saison dernière, inscrivant 38 buts en 45 matches toutes compétitions confondues. Le joueur de 23 ans dispose d'une clause libératoire de 175 millions de livres sterling qui est actuellement active, rapporte le Mirror, qui affirme que le club souhaite qu'il l'étende encore davantage.

Interrogé sur son avenir par TV2, Haaland a déclaré : "J'ai passé deux années fantastiques et il me reste trois ans. C'est tout ce que je peux dire. Des discussions sont-elles en cours ? C'est tout ce que je peux dire, ce que je viens de dire". Le Norvégien a inscrit 90 buts en seulement 98 matches pour Man City, mais il se pourrait qu'il ne fasse plus partie de l'équipe dans les années à venir.

Les projets d'avenir d'Erling Haaland

Dans le documentaire "Haaland : La grande décision", Alfie Haaland, son père, a laissé entendre que son fils ne resterait probablement pas plus de quatre ans en Angleterre. Il a déclaré : "Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans toutes les ligues. Ensuite, il pourra rester à Manchester City pendant trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait, par exemple, rester deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre, puis en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ?"

Il poursuit : "Sur notre liste, je pense que City est la meilleure équipe. Le [Bayern] Munich est numéro deux. Nous avons le Real Madrid en troisième position et le Paris Saint-Germain en quatrième". Mbappé va-t-il avoir de la compagnie bientôt ?