Mbappé en mode chasseur de records

Ce lundi face à la Grèce, Kylian Mbappé a l'occasion de battre plusieurs records en équipe de France.

Auteur d'une très belle saison à titre individuelle, Kylian Mbappé signe encore des temps de passage impressionnants à son âge avec une saison qu'il bouclera à plus de 50 buts inscrits. Avec 41 réalisations pour le PSG et 12 pour l'équipe de France (dont 8 en Coupe du monde), le natif de Bondy a égalé le record du nombre de buts inscrits par un joueur français sur une seule et même saison, jusque là détenu par Just Fontaine depuis la saison 1957-1958.

Mbappé peut dépasser Fontaine

À l'occasion de ce dernier match de la saison, le champion du monde 2018 a donc l'occasion de s'emparer seul de ce très beau record. Il ne lui faudra qu'un petit but face à la Grèce pour y parvenir et ainsi battre un nouveau record. Il lui faudra en revanche marquer au moins deux fois pour revenir à hauteur d'Erling Haaland au classement des buteurs sur la saison 2022-2023. Le buteur de Manchester City a planté à 54 reprises cette saison et affrontera Chypre avec la Norvège ce mardi.

Mbappé aura également l'occasion de se rapprocher, voire d'égaler ou même de dépasser Michel Platini au classement des buteurs de l'équipe de France. Quatrième de ce classement, le triple Ballon d'Or n'a en effet plus que deux petits buts d'avance sur le joueur de 24 ans.