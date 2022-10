Mbappé dans la tourmente, Nasri lui envoie un message

Samir Nasri s'est exprimé ce mercredi sur la période délicate que traverse actuellement Kylian Mbappé.

Il ne se passe pas une journée sans que le nom de Kylian Mbappé ne fasse la Une de la presse, en France comme à l'étranger. Le champion du monde français traverse une période très agitée. Plusieurs sources ont fait état de son désir de quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato d'hiver. Les velléités de départ de l'attaquant matérialisent un malaise présent depuis l'été dernier, le joueur reprochant à sa direction de ne pas avoir tenu ses promesses après la prolongation de son contrat.

Le conseil de Nasri à Mbappé

Avec sa franchise habituelle, Samir Nasri a commenté ce ramdam autour de la star du PSG. Selon l'ancien international français, Mbappé a tout intérêt à s'effacer un peu médiatiquement pour se concentrer sur le rectangle vert, afin de redorer son image.

"Le joueur est fantastique. C'est pour moi, dans le futur, le meilleur joueur du monde, il a toutes les qualités pour, a d'abord lancé Nasri, avant de préciser le fond de sa pensée. Mais il est dans trop d'histoires : les droits d'image de l'équipe de France, le penaltygate, hier ça, avant ça un an pour faire son choix entre le PSG et le Real Madrid, où il a laissé tout le monde en haleine... Quand ton nom sort trop, les gens commencent à se lasser de toi. Il a tellement de talent. Dès qu'il y a une rumeur sur lui, il devrait la démentir si ce n'est pas vrai et jouer au foot. Et tout le monde va recommencer à l'aimer", a conclu l'ancien Marseillais.

Consultant pour Canal +, Nasri intervient lors des soirées de Ligue des Champions sur la chaîne cryptée, diffuseur de la compétition reine cette saison.