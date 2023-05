Mbappé célèbre le titre du PSG et provoque l'OM

Tenu en échec à Strasbourg malgré un premier but de Messi, le PSG est sacré champion. Mbappé en a profité pour provoquer l'OM sur Instagram.

Ce samedi soir, c'était le multiplex pour l'avant-dernier journée de Ligue 1. Et si Lens a validé sa deuxième place et son retour en Ligue des Champions en disposant d'Ajaccio (3-0), la rencontre opposant Strasbourg et le PSG a rendu un double verdict : les Alsaciens sont officiellement maintenus en Ligue 1 et les Parisiens sacrés pour la 11ème fois de leur histoire. Un titre de champion peu convaincant après une saison compliquée qui n'a pas empêché Kylian Mbappé de profiter de la fête pour provoquer l'OM sur son compte Instagram.

Mbappé : entre titre pour Paris et provocation de l'OM

Resté muet à Strasbourg lors d'un déplacement où les Parisiens ont été accrochés (1-1), Kylian Mbappé n'en avait cure quand il a fallu fêter le titre de champion de France décroché malgré l'absence de victoire. L'attaquant parisien, meilleur buteur du championnat à une journée de la fin, s'est fendu d'une story sur Instagram pour fêter un titre qui n'attendait plus qu'à être officialisé.

En plus de simplement célébrer la victoire, l'international Bleu a tenu à appuyer le nombre de titres remportés par le PSG, nouveau record dans l'histoire du championnat français : « 11ème titre. Mesdames et messieurs. Le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain ». Un petit tacle à tous les poursuivants des Parisiens au palmarès et une référence directe à l'OM, souvent catalogué comme meilleur club français pour sa victoire en Ligue des Champions.