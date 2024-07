Mbappé, c'est fou ! Les vrais chiffres dévoilés

Le Real Madrid a présenté Kylian Mbappé en grande pompe mardi, le Santiago Bernabéu saluant bruyamment son nouveau gladiateur vedette.

Après avoir répondu aux questions pendant plus d'une heure en salle de presse, Mbappe sera selon toute vraisemblance en vacances pendant deux à trois semaines.

Dans sa présentation, Mbappe a fait un clin d'œil à son idole Cristiano Ronaldo, imitant le « 1, 2, 3, Hala Madrid » de la présentation du Portugais. Le joueur de 25 ans est certainement la première recrue depuis Ronaldo à susciter un tel engouement, et il sera également payé comme une superstar.

Selon Marca, Mbappé touchera un salaire de 15 millions d'euros nets par an (30 millions d'euros bruts) et disposera d'une prime à la signature comprise entre 100 et 115 millions d'euros au cours de son contrat de cinq ans. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte des objectifs liés aux performances, comme l'obtention du Ballon d'Or.

Les droits d'image ont également fait couler beaucoup d'encre, Mbappe exigeant plus que les 50 % habituellement cédés par le Real Madrid : il aurait entre 60 % et 80 % de ses droits d'image, ce qui lui rapporterait plusieurs millions de plus. On ne sait pas exactement combien il gagnait au Paris Saint-Germain, mais son salaire de base était au moins le double de ce qu'il gagnera dans la capitale espagnole.

Il ne fait aucun doute que le Real Madrid et Florentino Perez considéreront le coût total comme économiquement efficace, étant donné qu'ils recrutent peut-être la plus grande superstar du monde pour ses années de gloire, et qu'ils le font sans indemnité de transfert. Étant donné que le record de transfert pour un attaquant, payé par le PSG, est de 222 millions d'euros pour Neymar Junior, les Blancs se sentiront bien dans leur peau.