Mbappé aux côtés de Zidane et Platini, c'est acté !

Consultant pour RMC Sport, Jean-Michel Larqué a été époustouflé par le niveau atteint par Kylian Mbappé lors de cette Coupe du monde.

Cette fois-ci, il n'y a plus de doute : Kylian Mbappé entre bien dans la prospérité aux côtés des meilleurs joueurs français de tous les temps. C'est le constat dressé par Jean-Michel Larqué. L'actuel consultant de RMC a roulé sa bosse durant ses multiples vies dans le football. Joueur, il avait évolué aux côtés d'un certain Michel Platini. Commentateur, il s'était ensuite enthousiasmé devant les prouesses de Zinédine Zidane. Pour l'ancien milieu de terrain offensif, Kylian Mbappé appartient bien à cette caste-là.

"Ils sont 3 sur la première marche : Mbappé, Zidane et Platini"

« Avant le Mondial j’ai dit 'le jour où Mbappé réussit un exploit dans un match important il rejoindra les deux monstres', a lâché Jean-Michel Larqué dans des propos accordés à RMC. Le chef-d’œuvre de Platini ce sont les 9 buts à l’Euro 1984 et pour Zidane c’est le doublé en finale de la Coupe du monde 1998. On ne peut pas demander à Mbappé d’avoir la même influence dans l’équipe car il n’occupe pas le même poste que ces deux joueurs. Mais avec ce qu’il a réussi à faire en finale, c’est presque supérieur à ce que faisaient Zidane et Platini. Parce que ces deux joueurs étaient les dépositaires du jeu".

"C’est encore plus difficile pour Mbappé parce qu’il est dépendant du travail des autres, a poursuivi Jean-Michel Larqué dans son argumentaire au sujet du prodige de Bondy. Mais il arrive tout de même à se créer les occasions tout seul. Il est au départ et a l’arrivée de l’action. Ce qu’il a fait en finale le place évidemment dans le panthéon des plus grands. Il est sur la première marche. Mais ils sont trois sur la première marche : Mbappé, Zidane et Platini ».

Meilleur buteur de la Coupe du monde (8 réalisations) et auteur d'un triplé exceptionnel en finale contre l'Argentine (2-2, 2-4 t.a.b.), Kylian Mbappé ne cesse d'éblouir les observateurs.