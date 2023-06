Mbappé apprécie les conseils d'une légende du PSG !

Le champion du monde français s'est exprimé cette semaine sur sa relation avec Zlatan Ibrahimovic.

« Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs… D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça, le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline, et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place ! ».

Dans des propos accordés à Canal +, Zlatan Ibrahimovic n'a pas hésité à tancer publiquement Kylian Mbappé. Une démarche que le principal intéressé accueille avec un certain recul. Appelé à commenter sa relation avec la star suédoise, Kylian Mbappé a tenu des propos très élogieux à l'égard de l'ancien goleador de l'AC Milan, qui vient de mettre un terme à sa carrière.

"Zlatan dit toujours les choses en face"

« J'apprécie ça. Dans un monde où tout le monde te flatte, il te dit toujours des choses en face. On a surtout parlé de sa nouvelle vie. C'était sympa », a expliqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Pour rappel, les deux stars se sont retrouvées dimanche dernier lors de la finale de Roland-Garros.