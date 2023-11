Mayence : Le couperet est tombé pour Anwar El-Ghazi

Ce vendredi, Mayence a annoncé le licenciement d’Anwar El-Ghazi pour une raison surprenante.

Le conflit israélo-palestinien va au-delà des enjeux géopolitiques. Il impacte également le monde du football avec les sanctions à l’encontre des joueurs qui affichent leur soutien à l’un des deux camps. Et, Anwar El-Ghazi n’y a pas échappé non plus.

Anwar El-Ghazi soutient la Palestine

Après Karim Benzema, accusé d’être proche d’un groupe terroriste pour avoir soutenu publiquement la Palestine, c’est au tour du sociétaire de Mayence d’être pris au piège. Anwar El-Ghazi avait été suspendu dans un premier temps après son soutien à la Palestine. Une suspension qui a été levée après des échanges entre le Néerlandais et la direction du club allemand. Mais Anwar El-Ghazi a réitéré son soutien mercredi à travers un long message publié sur ses réseaux sociaux.

El-Ghazi ne fléchit pas

« Ma position reste la même qu’elle était lorsque cela a commencé. Je suis contre la guerre et la violence. Je suis contre le meurtre de tous les civils innocents. Je suis contre toute forme de discrimination. Je suis contre l’islamophobie. Je suis contre l’antisémitisme. Je suis contre le génocide. Je suis contre l’apartheid. Je suis contre l’occupation. Je suis contre l’oppression. Je ne regrette, ni n’ai aucun remords pour ma position. Je ne me distancie pas de ce que j’ai dit et je me tiens, aujourd’hui et toujours jusqu’à mon dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés. Je n’ai de responsabilité particulière envers aucun État. Je ne crois pas qu’aucun peuple ou État ne soit au-delà de toute question et de toute responsabilité, ni qu’il ne soit au-dessus du droit international. Je n’ai pas d’autre choix que de rester ferme et de témoigner de la vérité et je le ferais même si c’était contre moi, mes parents et mes proches », a déclaré Anwar El-Ghazi qui insiste sur le fait que sa position n’a pas changé.

Mayence prend des mesures radicales

Face à la position de l’ailier de 28 ans, le club a décidé de le virer définitivement. Mayence a annoncé dans un communiqué le licenciement avec effet immédiat d’Anwar El-Ghazi. « Le FSV Mayence 05 met fin à la relation contractuelle avec Anwar El Ghazi et a licencié le joueur avec effet immédiat vendredi. Le club prend cette mesure en réponse aux déclarations et publications du joueur sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans le communiqué officiel du club allemand.