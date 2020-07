Mauro Icardi : "l'objectif du PSG, c'est la finale"

Le joueur argentin affiche clairement ses ambitions avec le PSG : remporter la Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à France Football et qui paraîtra ce mardi 28 juillet en kiosque, Mauro Icardi (27 ans) a évoqué de nombreux sujets dont la et sa relation avec Neymar et Mbappé.

Objectif finale pour la Ligue des champions

Concernant la Ligue des champions (le PSG affrontera l'Atalanta le 12 août en quart de finale), l'argentin, qui dispute sa première saison au PSG (20 buts en 32 matches toutes compétitions confondues) se montre ambitieux malgré les déboires récents du club parisien dans cette compétition : « Ces dernières années, l'équipe a échoué en Ligue des champions et nous sommes tous très impliqués pour changer ça. L'objectif du club c'est d'atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée, car c'est la raison pour laquelle le club a investi ces dernières années. On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l'histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester. »

Sa relation avec Neymar et Mbappé

Mauro Icardi s'est ensuite confié sur sa relation avec Neymar et Mbappé, ses deux compères de l'attaque parisienne : « C'est un gars qui est toujours joyeux et qui s'entend très bien avec tout le monde. Il a une vraie humilité. C'est important d'être naturel car, au final, on est comme une grande famille qui passe presque tous les jours ensemble. Sa bonne humeur nous fait du bien au quotidien. Tout ce que je viens de vous dire sur Ney vaut aussi pour Mbappé. C'est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Il est extrêmement mature pour son âge. Son comportement contribue également à la bonne ambiance qu'il y a au sein du groupe. »