Mauricio Pochettino refuse d'évoquer la piste Paul Pogba

Le milieu de terrain international français continue d'être lié à un retour dans son pays natal, mais aucune approche officielle n'a encore été faite.

Mauricio Pochettino a refusé d'accorder de l'importance aux rumeurs liées à une éventuelle arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. L'Argentin a donné peu de détails sur son intérêt supposé pour le milieu de terrain de Manchester United, alors que l'international français, vainqueur du Mondial 2018, alimente la chronique.

Un retour dans son pays natal est évoqué par diverses sources, Paul Pogba entamant les 12 derniers mois de son contrat à Old Trafford. Le PSG est l'un des rares clubs à pouvoir se permettre de financer une éventuelle arrivée du joueur de 28 ans, mais Mauricio Pochettino n'a pas souhaité s'exprimer sur son cas.

Interrogé par 101GreatGoals sur les liens entre Paul Pogba et le PSG, l'entraîneur a souhaité parler des forces en présence. "Vous voyez la liste des joueurs que nous avons à la maison, nous avons beaucoup de joueurs. La moitié de l'effectif est à domicile, quelques-uns sont en vacances (...) Je suis heureux et je ne veux pas parler des noms de joueurs qui sont dans d'autres clubs", a répondu l'ancien coach de Tottenham, qui a déjà recruté Georginio Wijnaldum pour étoffer son milieu de terrain.

Quand Pogba a-t-il joué pour la dernière fois en France ?

Pogba est né et a grandi dans la banlieue parisienne, mais a quitté son pays natal en 2009 pour poursuivre sa carrière ailleurs. Après avoir passé du temps avec Lens, United l'a recruté pour son académie, et une percée senior a été réalisée avec les Red Devils avant de signer un autre contrat et de s'associer à la Juventus en 2012.

Quatre années productives en Italie ont fait de Paul Pogba le joueur star qu'il est aujourd'hui et il est retourné en Angleterre en 2016 dans le cadre d'un transfert record. Il a fait 199 apparitions pour United depuis, les aidant à remporter la Ligue Europa et la Coupe Carabao. Ses derniers trophées avec les Red Devils ?