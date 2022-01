Mauricio Pochettino sur la récupération de Neymar : "Il est dans les temps"

Lionel Messi est forfait à Lyon. Dans quel état physique est-il ? Pourquoi sera-t-il absent face à Lyon ?

« Il y a un diagnostic médical qui été établi pour lui. Il est sous contrôle, on ne peut rien dire de plus. »

Neymar est-il dans les temps de sa récupération et êtes-vous certain qu’il sera de retour dimanche à Paris ?

« On est tombés d’accord avant son départ au Brésil pour acter son retour à la date de dimanche. Il continue sa préparation sous contrôle médical, et il est dans les temps de sa récupération. On espère que tout ira bien dans les prochaines semaines. »

Durant la trêve hivernale, une photo de Mauro Icardi dans un état de forme inquiétant a circulé. L'avez-vous vu ? Peut-il jouer avec Mbappé à Lyon ?

« Mauro est bien, je ne sais pas de quelle photo vous parlez. Il s’entraîne bien et est dans un bon état de forme. Mauro et Kylian n’ont pas beaucoup joué ensemble ces derniers temps, ils ont des caractéristiques différentes. La relation entre Kylian et Mauro : ils peuvent se compléter, et s’apporter des choses intéressantes. »

Vous avez beaucoup d'absent. Est-ce plus compliqué de faire une équipe dans ces conditions ? Les jeunes seront-ils avec vous à Lyon ?

« Toutes les équipes sont diminuées, à cause du Covid, des blessures ou des suspensions. Cela ne change pas grand-chose. On fait partie de ces équipes, on n’est pas étrangers à cette situation. On doit simplement s’adapter mais ce n’est ni plus ni moins difficile qu’en temps normal. Il faut prendre des décisions. »

Dans le contexte sanitaire actuel, est-ce une bonne chose d’organiser un stage au Qatar à la mi-janvier ?

« Je ne suis pas la personne indiquée pour dire si c’est une bonne ou mauvaise décision. Les personnes qui prennent cette décision ont toutes les informations pour ne pas prendre le moindre risque. »

Qui dans votre esprit est le suppléant d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit : Thilo Kehrer ou Colin Dagba ?

« Dagba est un latéral droit, Kehrer est un central qui peut jouer à droite et dans différentes positions. Les deux sont en forme et à disposition, la décision est prise mais on va d’abord la communiquer aux joueurs. »

Quelle est la meilleure position de Xavi Simon ?

« Pour tous les joueurs, ce passage vers l'équipe première est important. Il a les qualités pour jouer relayeur, arriver dans la surface adverse, être sur un côté en phase défensive et revenir vers l'intérieur en possession et être cet attaquant qui décroche. Tout ça c’est en fonction du système choisi. Le temps et la maturité peuvent donner une réponse plus exacte. »