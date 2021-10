Mauricio Pochettino avant OM-PSG : "Une question de fierté"

Pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, le Classique est match à part dans la saison.

Après une nouvelle victoire sans saveur face à Leipzig mardi, Mauricio Pochettino a dû répondre à quelques questions sur la dynamique de son équipe et sa fragilité défensive mais aussi sur la particularité de Classique, qui n'est pas simplement qu'une rencontre avec trois points en jeu.

Vous êtes premier du championnat mais on a l'impression que Marseille arrive avec une meilleure dynamique et plus de certitudes dans le jeu...

« Chaque équipe arrive avec sa dynamique. Je crois que les victoires face à Angers et Leipzig ont fait du bien et nous permettent de conforter la première place en Ligue 1 et en Ligue des champions. Dimanche, ce sera des matchs différents dans lesquels la dynamique importe peu. »

A la fin du match contre Leipzig vous êtes passé à trois en défense. Est-ce un schéma qui peut fonctionner avec la présence de toutes vos stars ?

« Si vous avez suivi ce que l'on a fait à l'Espanyol Barcelone, Southampton ou Tottenham, on a déjà utilisé ce système à différentes périodes. On doit s'adapter à l'effectif et ses qualités. Contre Leipzig, on devait trouver une solution et c'est pour ça que l'on a choisi de l'utiliser. »

Tu as connu plusieurs derbies différents dans ta carrière, est-ce que tu peux parler de l'ambiance en général autour de ce classique ?

« Chaque derby a son histoire et ses émotions particulières. On sait que le classique c'est plus que les trois points, qu'il s'agit aussi d'une question de fierté et d'émotions : c'est un match qu'il faut gagner. Si on joue très bien et que l'on gagne, tant mieux mais l'important c'est la victoire. »

Cela fait dix ans que Paris n'a plus perdu au Vélodrome. Est-ce une pression supplémentaire ?

« C'est un match spécial et c'est comme ça que l'on envisage ce match. Notre seule idée et d'aller gagner. On ne pense pas à un résultat négatif. »

En dix ans de présence de QSI, jamais le PSG n'avait encaissé autant de buts après dix journées de L1 (10 buts). Comment expliquez-vous cette friabilité ?

« Le football est un sport dans lequel il faut mettre plus de but que l'adversaire. Il y a des périodes de l'année dans lesquelles cet équilibre est difficile à trouver. Dans l'idéal, on veut encaisser moins de buts et on travaille pour ça. On travaille aussi sur la cohésion de groupe et les victoires nous aident pour cela. »

Mauro Icardi n'a pas participé au match de Leipzig pour des raisons personnelles. Comment l'aider à se remobiliser ?

« Mauro est un joueur très fort mentalement. Il s'est entraîné avec nous après le match de Leipzig. Il a le soutien du staff jusqu'au président. Il est à disposition du groupe pour le match de demain. »

En quoi cette équipe de Marseille peut-elle vous mettre en danger ?

« C'est une équipe agressive, très verticale, qui peut aller chercher la profondeur. Ce que l'on espère aussi, c'est d'imposer notre jeu là-bas. »