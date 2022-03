Mauricio Pochettino avant Monaco-PSG : "On a encore cette capacité de continuer"

Avez-vous parlé avec Kylian Mbappé de la manière dont il a été acclamé la semaine passée ? Et vous a-t-il donné quelques indices sur son avenir ?

J'ai parlé avec lui sur plein de sujets mais pas sur les questions que vous me posez.



Et le groupe a-t-il digéré ce qu'il s'est passé la semaine dernière ?

Il y a eu de la tristesse par rapport à ce que l 'on a vécu. C'est un sentiment qui nous habite et les joueurs aussi. Tout le monde est affecté par cette déception. En football, on doit continuer à jouer et on ne peut pas s'arrêter. L'objectif qui reste est de gagner le championnat et donner un nouveau titre au club. C'est là dessus qu'il faut concentrer toutes nos énergies.



Comment jugez-vous le match de Marquinhos face à Madrid ? Et comment son leadership de capitaine se traduit au quotidien ?

Je ne crois pas que l'on doive pointer du doigt un joueur en particulier. Ce qui s'est passé est collectif. S'il y a un responsable, c'est l'entraîneur et d'autres parties du club. "Marqui" est au club depuis plusieurs années et il y a gagné sa réputation par rapport à ses performances.



Préférez-vous jouer à l'extérieur pour ne plus avoir la pression de vos supporters ?

Je préfère toujours jouer au Parc des Princes avec le soutien de nos supporters.



Vous aviez paru très affecté après le match contre Madrid, avez-vous retrouvé le sommeil ? Et comment voyez-vous votre avenir ?

C'était un coup dur inespéré que l'on a encaissé. Cela prendra du temps pour retrouver le sommeil et un comportement normal. Je ne pense qu'à aujourd'hui et demain. Je suis concentré sur le fait de bien finir cette saison. On verra ensuite ce que le club veut faire à la fin de la saison.



Il y a eu beaucoup de commentaires après l'élimination à Madrid pour dire qu'il fallait changer des choses dans ce club pour que le PSG aille régulièrement loin dans cette compétition. Y a-t-il des choses à changer selon vous ? Et si, oui quoi ?

C'est vrai que quand on analyse les dernières coupe d'Europe du PSG, dans une situation de Covid, le PSG est arrivé en finale, puis en demi-finale dans une situation de match aller retour en éliminant Barcelone et le Bayern Munich. Cette année on n'a pas réussi et il y a de la déception parce que c'est l'objectif principal du club qu'il cherche depuis plusieurs années. Il y a le dixième titre de champion de France qui est important. L'analyse se fera en fin de saison et on verra les décisions prises pour créer une équipe avec la motivation d'aller chercher cet objectif



Avez-vous envie de continuer avec le PSG ? Et pensez-vous toujours avoir la capacité de faire progresser ce groupe et d'atteindre les objectifs du club ?

Nous sommes des compétiteurs par nature, ce type de défi est passionnant à relever. Il y a une situation de revanche et maintenant il faut se battre pour un titre. Oui, on se sent avec le staff technique d'avoir cette capacité de continuer. Mais il faut s'asseoir autour d'une table, voir les idées et la vision qu'il y a à l'avenir afin de trouver un niveau d'entente où tout le monde se sent bien dans sa manière de travailler. Il y a plein de sujets dont nous devons discuter (NDLR : avec le club). Après plus d'un an à la tête du club, nous avons une connaissance plus approfondie du contexte et nous sommes un staff technique meilleur qu'à notre arrivée.