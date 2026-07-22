La célébration du titre de Coupe du monde 2026 par Ferran Torres, attaquant du FC Barcelone et de la sélection espagnole, n'est pas passée sans polémique en Catalogne, après qu'une fresque murale à son effigie a été vandalisée quelques heures seulement après son inauguration à Barcelone.

Torres avait joué les premiers rôles lors de la finale de la Coupe du monde, en inscrivant l'unique but de la victoire de l'Espagne face à l'Argentine, offrant ainsi à sa sélection la deuxième étoile mondiale de son histoire, avant de se retrouver au cœur d'une crise liée à l'identité politique en Catalogne.

Seulement 48 heures après le sacre de « la Roja », une œuvre artistique a été inaugurée dans le quartier populaire de Gràcia à Barcelone, représentant le joueur du FC Barcelone sous le maillot de la sélection espagnole en train de soulever et d'embrasser la Coupe du monde, avant d'être vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon ce qu'a rapporté le réseau français RMC , un groupe d'indépendantistes catalans s'en est pris à l'œuvre artistique, pour protester contre le fait que Torres représente la sélection espagnole. Le visage du joueur a été peint en blanc, et des slogans politiques ont été inscrits sur la fresque, parmi lesquels : « Maudite soit l'Espagne » et « Nous voulons des sélections catalanes ».

La fresque avait suscité, dès son apparition, une large polémique sur les réseaux sociaux, avant que sa dégradation ne soit découverte le mercredi matin.

De son côté, l'artiste TV Boy, auteur de l'œuvre, a assuré via ses comptes sur les réseaux sociaux qu'il repeindrait la fresque, insistant sur le fait qu'il poursuivrait son projet malgré l'acte de vandalisme.

Cet incident survient après un fait similaire qui avait précédé la finale de la Coupe du monde, lorsqu'une autre œuvre artistique réunissant l'ancienne et l'actuelle stars du FC Barcelone, Lionel Messi et Lamine Yamal, avait été vandalisée, accompagnée de messages portant la même empreinte liée au mouvement indépendantiste catalan.

À lire aussi :

En vidéo : le plus étrange des hommages après le Mondial... le duo espagnol reçoit une quantité de tomates !