Matthijs de Ligt manquera la Coupe du monde

Matthijs de Ligt a subi avec succès une intervention chirurgicale au dos, a annoncé Manchester United sur son site officiel. Le défenseur de 26 ans doit ainsi renoncer définitivement à la Coupe du monde avec la sélection néerlandaise.

Selon le club mancunien, cette intervention était nécessaire pour assurer sa guérison complète. Le défenseur central, qui souffre depuis plusieurs mois de problèmes physiques, s’est soumis à un programme de rééducation intensif. En concertation avec le staff médical, il a été conclu qu’une opération corrective était la solution la plus adaptée pour résoudre ce problème persistant.

Pour l’instant, le Néerlandais est donc écarté des terrains. Selon le club mancunien, il devrait retrouver les pelouses lors de la première partie de la saison 2026/27.

Le Néerlandais, auteur d’un début de saison prometteur à Old Trafford, avait enchaîné les matchs en Premier League jusqu’à fin novembre, s’imposant comme un pilier de la défense mancunienne avant d’être désigné Joueur du mois par les supporters puis freiné par cette blessure.

Le joueur a réagi à cette annonce : « Depuis novembre, j’ai tout donné. Je me suis poussé à l’extrême à chaque séance et j’ai exploré toutes les possibilités pour revenir à ce que j’aime le plus : jouer au football, a déclaré De Ligt. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé pendant cette période difficile de ma carrière. »

Malgré ce nouveau revers, le Néerlandais garde confiance en son avenir sous le maillot mancunien : « Je suis toujours aussi déterminé à jouer pour Manchester United et à revenir sur le terrain dès que possible devant nos formidables supporters », conclut le défenseur.