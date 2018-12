Matthijs de Ligt concentré sur l'Ajax : "Je préfère jouer avec Ziyech qu'avec Cristiano Ronaldo ou Messi"

Vainqueur du Golden Boy 2018, Matthijs de Ligt veut rester concentré sur sa saison à l'Ajax malgré les sollicitations des grands clubs européens.

Vainqueur du Golden Boy 2018 devant Trent Alexander Arnold, Matthijs de Ligt est l'un des jeunes joueurs à fort potentiel les plus désirés en Europe, à l'image de son coéquipier et compatriote, Frenkie De Jong. Le défenseur néerlandais est annoncé un peu partout en Europe, régulièrement et avec insistance, mais cela ne semble pas l'émouvoir plus que cela.

Dans un entretien accordé à Sky Sports Italia, Matthijs de Ligt a été intérrogé sur une possible venue au FC Barcelone et à la Juventus mais n'a pas semblé vouloir parler d'un départ de son club formateur : "Jouer avec Lionel Messi ou avec Cristiano Ronaldo ? Je préférerais jouer avec Ziyech à l'Ajax Amsterdam".

"Montrer nos qualités au monde entier"

"La Juventus ? Je ne pense pas au marché des transferts pour le moment. L’Italie est un pays merveilleux pour jouer au football, mais pour le moment, je suis totalement concentré sur le présent. Je ne pense pas à la possibilité de quitter l'Ajax ni à la ligue dans laquelle je pourrais jouer à l'avenir", a ajouté l'international néerlandais aussi cité du côté du FC Barcelone.



Alors que son équipe sera opposée au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Matthijs de Ligt s'est réjoui d'une telle affiche et croit en les chances de son équipe : "Ce sera un match très difficile contre la meilleure équipe du monde, mais nous sommes confiants. Nous pouvons battre le Real Madrid et montrer nos qualités au monde entier".



Enfin, le jeune défenseur néerlandais a eu un mot pour sa récompense individuelle remportée ce lundi, le Golden Boy 2018 : "C'est un grand objectif pour un défenseur de remporter ce prix prestigieux. Je suis heureux d'être le premier dans mon rôle à remporter ce trophée".