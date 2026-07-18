Matthieu assure que la probabilité d'un transfert d'Olisé au Real Madrid est nulle

La légende du football allemand, Lothar Matthäus, a relativisé les informations selon lesquelles l’international français Michel Oulissi souhaiterait rejoindre le Real Madrid, assurant que le Bayern Munich n’envisageait absolument pas de se séparer de son joueur.

Selon le journal allemand « Bild », les propos de Matthäus font suite à des informations selon lesquelles Oulissi aurait confié à plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France son souhait de rejoindre le club madrilène.

Lire aussi

Trump : « Nous voulons organiser la Coupe du monde sans le Canada et le Mexique… » et « Infantino a pris une excellente décision »

L'attaquant espagnol : « Je serai obligé de serrer la main de Trump pour qu'il ne m'envoie pas en prison »

Matthäus a déclaré : « Personnellement, je comprends l’envie de jouer au Real Madrid. Tous les joueurs rêvent d’y jouer à un moment ou à un autre. »

Il a ajouté : « Mais le Bayern Munich ne négociera même pas. Il se contentera de rire de ces gros titres. La probabilité que Coman joue au Real Madrid la saison prochaine est quasi nulle. Je pense que le Bayern Munich va prolonger son contrat et augmenter son salaire. »

Selon Bild, le club bavarois est déterminé à conserver son ailier droit de 24 ans et prépare une prolongation assortie d’un salaire supérieur à 25 millions d’euros par an, ce qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.

Pour l’instant, il semble très peu probable qu’Olisès insiste pour partir, car il n’a jamais eu tendance à créer des problèmes et se sent bien au Bayern Munich, selon le journal allemand.