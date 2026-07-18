Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Lothar Matthaus 2025Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Matthieu assure que la probabilité d'un transfert d'Olisé au Real Madrid est nulle

Mercato
Bayern Munich
Real Madrid
France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
M. Olise
Allemagne
Espagne
France
Angleterre
É.-U.

Selon l’ancienne star allemande, le Bayern Munich devrait conserver son attaquant vedette.

La légende du football allemand, Lothar Matthäus, a relativisé les informations selon lesquelles l’international français Michel Oulissi souhaiterait rejoindre le Real Madrid, assurant que le Bayern Munich n’envisageait absolument pas de se séparer de son joueur.

Selon le journal allemand « Bild », les propos de Matthäus font suite à des informations selon lesquelles Oulissi aurait confié à plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France son souhait de rejoindre le club madrilène.

Lire aussi

Trump : « Nous voulons organiser la Coupe du monde sans le Canada et le Mexique… » et « Infantino a pris une excellente décision »

L'attaquant espagnol : « Je serai obligé de serrer la main de Trump pour qu'il ne m'envoie pas en prison »

Matthäus a déclaré : « Personnellement, je comprends l’envie de jouer au Real Madrid. Tous les joueurs rêvent d’y jouer à un moment ou à un autre. »

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Il a ajouté : « Mais le Bayern Munich ne négociera même pas. Il se contentera de rire de ces gros titres. La probabilité que Coman joue au Real Madrid la saison prochaine est quasi nulle. Je pense que le Bayern Munich va prolonger son contrat et augmenter son salaire. »

Selon Bild, le club bavarois est déterminé à conserver son ailier droit de 24 ans et prépare une prolongation assortie d’un salaire supérieur à 25 millions d’euros par an, ce qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.

Pour l’instant, il semble très peu probable qu’Olisès insiste pour partir, car il n’a jamais eu tendance à créer des problèmes et se sent bien au Bayern Munich, selon le journal allemand.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google