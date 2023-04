Materazzi révèle enfin ses propos exacts à Zidane

17 ans après le fameux coup de boule de Zizou, Marco Materazzi révèle ce qu'il a réellement dit à Zinédine Zidane pour lui faire péter les plombs.

C'est l'image de tout le Mondial 2006, une Coupe du monde pourtant restée mémorables pour nombre de ses rencontres et affrontements. C'est l'image de toute une vie, une carrière pourtant restée mémorable en raison de ses succès et coups de génie. Le fameux coup de boule de Zinédine Zidane sur Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde opposant la France et l'Italie. La perte de sang-froid du meilleur joueur du monde lors de son tout dernier match. Cette semaine, près de 17 ans après les faits, le défenseur italien a révélé les propos exacts qu'il a tenu envers Zizou pour lui faire péter les plombs.

Du trash-talking minime selon Materazzi

Invité à s'exprimer sur sa longue carrière au sein d'un podcast pour Italian Football TV, Marco Materazzi est longuement revenu sur son parcours professionnel semé d'embûches, de succès, de trophées et de polémiques. Et parmi celles-ci, une en particulier cristallise encore l'attention près de deux décennies plus tard : celle qui a poussé Zinédine Zidane a lui asséner un coup de boule lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

Au cours de l'interview d'une heure, le défenseur italien a évidemment été interrogé sur cet épisode majeur de sa carrière. Et plus particulièrement sur les mots qu'il a pu dire à Zidane pour lui faire péter les plombs. Et Materazzi a tenu à minimiser les fantasmes : « Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu 'Non, je préfère ta soeur'. »