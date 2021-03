Massimiliano Allegri a refusé le PSG et le Real Madrid

Sans club depuis son départ de la Juventus Turin, Allegri n’a pourtant pas manqué de sollicitation des plus grands clubs européens.

Mardi soir, Fabio Capello a tenu à lui rendre hommage. Après l’élimination de la Juventus Turin, l’ancien technicien de la Juve a démontré que les difficultés turinoises sur la scène européenne ces deux dernières saisons devaient réhabiliter le travail de Massimiliano Allegri pendant cinq saisons. Sous le règne de l’ancien du Milan AC, la Vieille Dame a accroché par deux fois la finale de la Ligue des Champions en même temps qu’elle régnait sur l’Italie.

Seulement depuis son départ il y a deux saisons, Allegri est toujours sans poste. Avec six titres de Serie A et ces deux finales, certes perdues, difficile de comprendre comment un tel CV peut encore être sur la touche.

Dans un entretien accordé à Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, mentor et ami de Massimiliano Allegri, a donné des nouvelles de l’entraîneur italien. Cette absence d’Allegri dans le paysage est avant tout due à des problèmes personnelles. Car, les sollicitations sont elles bien présentes depuis son départ de la Juventus.

L'article continue ci-dessous

"Pourquoi il n’entraîne pas depuis plusieurs années ? La raison est simple : il a rencontré quelques problèmes familiaux graves et il a dû dire non à des clubs importants. Max a dit non à Chelsea, Arsenal, au Real Madrid et aussi au PSG. Mais maintenant il veut revenir et il veut un club de premier plan", a reconnu l’ami d’Allegri.

"Il a refusé le Real Madrid parce qu’il venait de décliner des offres d’autres clubs précédemment mentionnés. Je lui ai demandé comment pouvait-il refuser un club aussi important et sa réponse m’a surprise. 'Je ne suis pas un clown. Si j’ai dit non à d’autres clubs, je ne peux pas accepter une autre offre 10 jours après. Je ne suis pas un clown'. Allegri est un homme honnête, un gentleman et un grand professionnel."

Galeone ne dit pas quand ces sollicitations ont eu lieu mais il va s’en dire que le nom d’Allegri a très certainement été couché par les dirigeants parisiens pour l’après-Tuchel. C’est finalement Mauricio Pochettino qui a raflé la mise mais Allegri n’a jamais caché que son envie été d’entraîner en Premier League un jour. Actuellement, les postes sont tous bien occupés mais qui sait…