Mason Mount évoque ses chances de remporter le Ballon d'Or

Le jeune international anglais fait partie de la liste des 30 nominés pour le prix de meilleur joueur de football de l'année.

Mason Mount a admis qu'il doutait qu'il remporte le Ballon d'Or après avoir été nommé dans la liste des finalistes récemment publiée, mais a ajouté qu'on ne sait jamais dans le football.

Mason Mount a remporté la Ligue des champions avec les Blues la saison dernière, le manager Thomas Tuchel ayant tiré le meilleur parti d'une équipe qui avait connu des difficultés sous la direction de Frank Lampard.

Le milieu de terrain anglais a joué un rôle clé dans l'obtention du trophée européen, tandis que ses coéquipiers Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante et Romelu Lukaku - qui a contribué au titre de Serie A la saison dernière - ont également été nommés sur la liste des 30 candidats.

Interrogé lors d'une conférence de presse pour savoir s'il croit en ses chances d'être nommé meilleur joueur du monde, Mount a répondu : "J'en doute, mais on ne sait jamais. La chose la plus importante pour moi est de continuer à essayer d'atteindre les niveaux que j'ai atteints auparavant et d'aller encore plus loin.

"C'était spécial [d'être nominé]. Je l'ai probablement découvert exactement au même moment que tout le monde, alors voir cela et être aux côtés de ces noms, c'est évidemment un rêve.

"Je pense que toutes les années où vous travaillez dur, vous vous dévouez et voyez ensuite quelque chose comme ça, ça montre que ça paye. Mais ce n'est que le début, ça ne s'arrête pas là."

Mount devrait obtenir une place dans le onze de départ de l'Angleterre pour la réception de la Hongrie à Wembley mardi, après avoir dû se contenter d'une place sur le banc lors de la victoire 5-0 contre Andorre.

La qualification pour la prochaine Coupe du monde semble acquise, mais il n'est pas question pour autant de se relâcher. "Les dirigeants ne laisseraient pas du tout passer cette mentalité", a-t-il déclaré.

"En tant que groupe, nous sommes proches. Nous avons placé la barre très haut et nous ne voulons jamais descendre en dessous. Le dernier match pourrait être une performance délicate et nous nous rendons la tâche difficile.

"Mais en entrant dans le match avec la bonne mentalité, les joueurs qui ont commencé le match ont rendu les choses plus faciles qu'elles ne l'auraient été. Tout cela est dû à l'unité que nous avons en tant que groupe."