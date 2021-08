Martin Odegaard regrette le traitement médiatique espagnol

En échec à Madrid, Martin Odegaard s'est engagé en faveur d'Arsenal, vendredi. En Espagne, il avait été au coeur de rumeurs jugées infondées...

Vendredi, Arsenal a finalisé la signature pour 40 millions d'euros de Martin Odegaard en provenance du Real Madrid. Prêté aux Gunners la saison dernière, il s'est engagé en faveur du club londonien de manière permanente. Martin Odegaard avait attiré l'attention pendant son court séjour en Angleterre et, après avoir été incapable de se frayer un chemin dans les plans de Carlo Ancelotti à Madrid, il est maintenant prêt à s'engager sur la durée chez les poids lourds de la Premier League, déterminé à jouer.

La saison dernière, il avait inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives en 20 apparitions sous la tunique d'Arsenal. Cet été, il débarque avec un nouveau numéro. En effet, si Martin Odegaard portait le numéro 11, il a cette fois hérité du 8, marchant ainsi sur les traces de son actuel entraîneur espagnol Mikel Arteta.

"Je sais où est la vérité et ce qui s'est passé"

Désormais pleinement concentré sur les Gunners, le Norvégien tourne enfin la page Real Madrid après plusieurs prêts consécutifs. Un soulagement pour le milieu de terrain, qui a pointé du doigt le rôle de la presse espagnole dans son échec madrilène. "J'ai passé des bons et des mauvais moments, comme toujours dans la vie et le football. Cela m'a rendu beaucoup plus fort et prêt pour ce qui arrive" , a écrit le jeune international, dans des propos publiés sur son compte Instagram personnel.







"Ces jours-ci, on parle beaucoup de moi et de mes raisons pour quitter le club. Je veux juste préciser que presque tout ce qu'ils disent n'est pas la vérité. C'est dommage que la presse dise des choses qui ne sont pas vraies parce que beaucoup de gens pensent sincèrement que c'est le cas" , a ensuite regretté Martin Odegaard.



"J'ai mes raisons, je sais où est la vérité et ce qui s'est passé, c'est pourquoi je pense que mon départ est pour le meilleur", a enfin répondu celui qui n'entrait pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Annoncé comme un crack depuis ses débuts, le joueur de 22 ans va désormais avoir le temps de se développer dans le nord de Londres.