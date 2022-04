Martial pris à partie par les supporters de Séville

L'attaquant international français, qui était en difficulté du côté de Manchester, a pour l’instant du mal à se relancer en Espagne. Et les fans de l’équipe andalouse semblent déjà perdre patience avec lui.

Anthony Martial a quitté Manchester United en janvier pour le FC Séville dans l'espoir de rebondir et donner un nouvel élan à sa carrière, mais le Français connaît des difficultés similaires en Espagne, où il devient la cible des huées de ses propres supporters.

L'attaquant de 26 ans n'a inscrit qu'un seul but en 540 minutes de jeu avec l’actuel second de la Liga, ce qui a conduit les fans à s’en prendre à lui et lui reprocher son faible rendement.

Les huées pleuvent sur Martial et même son entraîneur actuel, Julen Lopetegui, admet qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre ces railleries, car les supporters sont libres de donner leur avis sur ceux qui ne sont pas performants.

Personne ne veut de Martial

L'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'Espagne, Lopetegui, a déclaré à AS qu’il est important de respecter l’avis des socios : "C'est le football d'élite et les gens sont libres et peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. En tant qu'entraîneur, je dois l'aider à réaliser sa meilleure version. Il est aussi un professionnel et doit faire sa part et s'adapter à ce que nous lui demandons."

Aucune obligation d'achat n'est incluse dans l'accord qui a conduit Martial à rejoindre provisoirement l’enceinte de Sanchez Pizjuan lors du dernier mercato hivernal. Il semble donc peu probable à ce stade que Séville explore l'option de mettre en place un accord permanent. Le club, qui est toujours en quête d'une place dans le top 4 et d'une qualification en Ligue des Champions cette saison, aurait déjà d'autres cibles offensives.

Cette situation va probablement forcer Martial à revenir en Angleterre, où l’horizon parait également obscurci. United se cherche également un autre attaquant, plus prolifique et plus régulier. Harry Kane serait la priorité de la direction mancunienne.