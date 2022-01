Martial en route pour le FC Séville

L'international français a fait part à son manager Ralf Rangnick de son désir de partir en janvier et se rapproche d'un transfert en Espagne. Et son souhait est en passe d'être exaucé. Le FC Séville devrait l'accueillir en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Martial a accepté de baisser son salaire

L'international français a fait sa première apparition sous la direction de Ralf Rangnick lors de la victoire 1-0 contre West Ham le week-end dernier, mais il souhaite toujours changer d’air en ce mois de janvier.

Le club andalou vu sa demande initiale rejetée au début du mois, car elle était bien inférieure à ce que demandait United, mais un accord pour un prêt a été finalement trouvé et tout plaide en faveur d'un engagement de l'ancien monégasque jusqu'à la fin de la saison.

Martial a dit à Rangnick en décembre qu'il cherchait à quitter le club en cette période de mi-saison en raison des opportunités limitées. Le manager allemand a déclaré que l'attaquant avait refusé de participer au match de championnat à l'extérieur contre Aston Villa, ce que Martial a réfuté, et les deux hommes ont depuis surmonté ce "malentendu".

GOAL est en mesure de confirmer que les discussions avec l'agent de Martial se soient bien déroulées ce week-end et elles ont abouti à un accord. Initialement, Séville ne proposait de payer que la moitié du salaire de Martial, qui serait de l'ordre de 300000€ par semaine, mais l'attaquant aurait accepté une baisse de ses revenus pour forcer son départ.

Les négociations sont toujours en cours

L'annonce du prêt est désormais imminente. Séville devrait payer la somme de 6M€ et prendre en charge l'intégralité de son salaire. Il semblerait que les discussions se poursuivent.

Rangnick a été interrogé sur Martial après la victoire contre West Ham le week-end dernier, où il a déclaré qu'il était satisfait de sa participation. "Depuis notre dernière conversation il y a une semaine et demie, je lui ai dit qu'il fallait être professionnel jusqu'au dernier jour, peu importe combien de temps il reste ou quand il part, il faut être professionnel, c'était bien d'avoir cette conversation avec lui. Lors des deux derniers matchs, il faisait partie de l'équipe et il a joué un rôle essentiel dans le but que nous avons marqué", a déclaré le coach allemand.

"C'est un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs attaquants de la Premier League, mais nous avons d'autres joueurs à son poste et c'est son souhait de partir mais, comme je lui ai dit, il faut toujours différentes parties pour trouver un accord et la façon dont il s'est entraîné et a joué quand il est entré en jeu aujourd'hui a montré le professionnalisme que j'attends de tout le monde. Je suis heureux qu'il ait joué aujourd'hui, qu'il soit entré en jeu et qu'il ait joué un rôle essentiel dans le but", a poursuivi Rangnick.

Si les arrivées restent peu probables côté mancunien, il est possible qu'il y ait quelques départs. Newcastle est en train de faire des efforts pour essayer d'obtenir un prêt de Jesse Lingard. L'international anglais est ouvert à un transfert temporaire dans le Nord-Est d’Angleterre mais un accord doit encore être trouvé entre les deux clubs.

Le jeune ailier Amad serait également autorisé à quitter le club sous forme de prêt cette saison. Il se murmure qu'il y a eu un intérêt de Derby et Birmingham ce mois-ci, mais il n'y a pas encore eu d'offre concrète pour ses services.