Marseille, Villas-Boas promet de ne pas "punir" les joueurs

André Villas-Boas, ne va ne prévoit pas de punition pour ses joueurs après le désastre à Porto, en C1.

Le coach de l'OM est revenu sur la catastrophe vécue par sa formation à Porto, alors que le club phocéen travers comme un fantôme sa campagne de jusqu'ici.

Pour autant, le technicien portugais n'a prévu aucune punition pour ses joueurs, déjà très critiqués dans les médias et par les supporters.

"Il ne faut pas faire de démagogie. Chaque fois je viens ici (en conférence de presse, ndlr) vous me présentez les préoccupations des supporters, parce que vous êtes +genuine+ (authentique, ndlr), et un peu supporters aussi. Mais le foot ne se passe pas comme ça. On a déjà fait la problématique du système, maintenant la problématique psychologique, après on va tomber sur la problématique physique... Mais c'est un peu tout en même temps. Je ne vais pas non plus doubler les séances, tu doubles pour punir, et on n'a pas besoin de ça. Avec l'enchaînement très rapide des matches, tu peux vite gagner deux fois et les visages changent. Et les questions changent...", a ainsi tonné "AVB" face aux médias ce jeudi.

Villas-Boas a aussi été relancé sur Dimitri Payet, en méforme actuellement : "Ce sont des choses du vestiaire, je ne vais pas les exposer ici. On a beaucoup parlé avec lui. Encore une fois je retourne la question vers moi. Si je ne suis pas capable de le remettre au niveau de l'an dernier, c'est moi qui ne suis pas au niveau pour l'entraîner, pas le contraire. Je suis capable de coups de gueules, tout le temps, je peux perdre la tête (sourire). Mais quand c'est le moment d'être père, tu es père, quand c'est le moment d'être mère, tu es mère. Là, j'ai juste besoin d'une conversation avec mes joueurs".