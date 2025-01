Marseille - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM reçoit Strasbourg au Vélodrome, dimanche, pour la 18e journée de Ligue 1. Découvrez les dernières infos ici.

C’est la reprise du Championnat de France après les 16es de finale de la Coupe de France pleine de surprise. En effet, ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille le Racing Club de Strasbourg au Stade Orange Vélodrome pour le choc final de la 18e journée de Ligue 1. Un choc palpitant entre deux équipes en bonne forme.

L’OM pour reconquérir ses fans

Les hommes de Roberto De Zerbi, en pleine confiance en championnat, devront toutefois surmonter la frustration causée par leur récente élimination en 16es de finale de la Coupe de France face à Lille aux tirs au but. Depuis la défaite humiliante contre l’AJ Auxerre (1-3) au Vélodrome, le 08 novembre dernier, l’Olympique de Marseille (2e, 36 points) n’a plus perdu en Ligue 1, étant sur une belle série de cinq victoires et un match nul, notamment contre le LOSC (1-1). Désormais engagé en Ligue 1, le club phocéen devrait militer pour une place européenne à l’issue de la saison.

Strasbourg en quête d’un coup d’éclat au Vélodrome

En face, Strasbourg (9e, 23 points), dans une excellente dynamique, espère poursuivre sur sa lancée avec trois victoires consécutives en championnat. Un succès à Marseille pourrait permettre aux Strasbourgeois de se rapprocher sérieusement des places européennes, d’autant que plusieurs concurrents directs s’affrontent ce week-end. Sous les ordres de Liam Rosenior, les Alsaciens, portés par une solidarité retrouvée, tenteront de rééditer leurs bonnes performances face à l’OM. En effet, Strasbourg n’a pas perdu sur la pelouse du Vélodrome depuis 2022, un détail qui pourrait jouer dans la tête des deux équipes.

Un historique serré entre les deux clubs

Les confrontations entre Marseille et Strasbourg comptent parmi les classiques de la Ligue 1, avec pas moins de 104 matchs disputés. Les Marseillais comptent 44 victoires contre 28 pour les Strasbourgeois, tandis que 32 rencontres se sont soldées sur un match nul. Le duel de dimanche pourrait encore enrichir cette statistique historique.

Horaire et lieu du match

Marseille - Strasbourg

18e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Marseille - Strasbourg

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornélius - Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay

Strasbourg : Petrovic - Doué, Sarr, Doukouré, Moreira - Bakwa, Diarra, Andrey Santos, Nanasi - Lemaréchal, Emegha

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Strasbourg ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 19 janvier 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaîne YouTube brésilienne CazéTV.