Marseille - Rudi Garcia : "Thauvin ? À chaud on peut manquer de lucidité et dire des bêtises"

L'entraîneur phocéen est revenu sur la sortie de l'international français qui avait pointé du doigt les nombreuses limites de l'OM après Bordeaux.

Vendredi soir dernier, après la défaite (0-2) à , Florian Thauvin n'avait pas mâché ses mots pour exprimer son avis sur la saison de l'OM, bien éloignée des attentes et des ambitions fixées. "Le podium, c'est fini", avait-il ainsi déclarer alors que mathématiquement, Marseille peut encore terminer dans les trois premiers du classement.

"Il faut arrêter de se raconter des histoires, avait alors précisé l'international français. On n'a pas fait une bonne saison et même si on allait en aujourd'hui, on irait pour montrer quoi ? Voilà... C'est toujours la même chose, chaque année. On lâche les saisons pour rien, on ne gagne pas les matches qu'il faut, on fait trop d'erreurs."

Présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours de la réception de Nîmes, Rudi Garcia est revenu sur les propos de son joueur. "La déclaration de Flo Thauvin, c'est une réaction à chaud, et parfois, à chaud, on manque de lucidité et on peut dire des bêtises."

"Les mots dépassent la pensée"

L'entraîneur phocéen n'a pas souhaité s'exprimer en longueur sur le sujet mais estime qu'il s'agit simplement d'une erreur de langage de la part de l'ancien joueur de . "Cela arrive, à moi aussi, cela m'est arrivé, à chaud, d'être tellement frustré que les mots dépassent la pensée."