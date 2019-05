Marseille, Rudi Garcia ne part pas les mains vides

Le départ de Rudi Garcia, alors qu'il avait prolongé jusqu'en 2021 en octobre dernier, devrait lui rapporter gros.

Rudi Garcia , annoncé partant de l' après des performances indigentes de la part de son équipe cette saison, a indiqué mercredi qu'il quittait effectivement ses fonctions d'entraîneur du club phocéen lors d'une conférence de presse.

"J'ai décidé de partir, j'ai proposé cette solution à mon président qui l'a acceptée", avait confié l'ancien coach de la Roma lors de son point presse préalable au match contre , prévu vendredi.

Bien qu'ils aient prolongé jusqu'en 2021 en octobre dernier, Garcia et son staff technique quittent l'OM après avoir manqué à leur mission d'accrocher un strapontin pour la .

En effet, pour rappel, Marseille ne peut plus espérer mieux que la 5e place, en cas de succès contre Montpellier pour la 38e et dernière journée de , et ne sera même pas qualifié pour la . Une véritable déception donc. Mais Rudi Garcia aura de quoi s'offrir un joli lot de consolation.

Car si les termes financiers de l'accord de séparation n'ont pas été officiellement dévoilés. Nos confrères de La Provence estiment qu'ils culminent à 10 millions d'euros.

Un montant qui n'aurait "aucun rapport avec la réalité" selon le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud. Quoi qu'il en soit, l'OM devra jouer serré cet été, entre le recrutement qui se voudra ambitieux, le nouveau coach, son staff et bien sûr l'épouvantail du fair-play financier.