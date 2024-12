Marseille - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM et Monaco seront aux prises dimanche pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ouverte vendredi, la 13e journée de Ligue 1 va prendre fin ce dimanche avec l’un des chocs les plus attendus de la saison. C’est un alléchant duel entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco qui va clôturer ce nouvel épisode du championnat français. Un match qui sera déterminant pour la suite de la saison.

L’OM a des choses à prouver face à Monaco

3e de Ligue 1, l’OM (23 pts) envisage d’aller plus haut déloger le PSG (1e, 32 pts) de la première place. Mais avant, le club phocéen devra récupérer la place de dauphin des mains de l’AS Monaco (2e, 26 pts), ce dimanche. Une victoire face aux Monégasques permettrait à l’Olympique de Marseille d’envoyer un message fort à ses rivaux. Par ailleurs, les hommes de Roberto De Zerbi comptent profiter du choc contre l’ASM pour prouver qu’ils sont bien capables de gagner des matchs à domicile.

Monaco veut continuer sur sa lancée

De son côté, Monaco réalise un parcours séduisant cette saison. Malgré un calendrier chargé avec la Ligue des Champions, le club de la Principauté a réussi à se hisser à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Un rang qui donne des ailes aux Monégasques qui se verront bien jouer les trouble-fêtes dans la course au titre cette saison. Ainsi, l’ASM compte bien conforter sa deuxième place et creuser l’écart vis-à-vis de l’OM en s’imposant contre les Phocéens, ce dimanche.

Horaire et lieu du match

OM – Monaco

13e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match OM - Monaco

Marseille : Rulli - Murillo, Kondogbia, Balerdi, Merlin - Hojbjerg, Rongier, Rabiot - Greenwood, Maupay, L. Henrique

Monaco : Majecki - Henrique, Kehrer, Singo, Vanderson - Zakaria, Camara - Golovin, Ben Seghir, Akliouche - Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Monaco ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sera à suivre ce dimanche 01er décembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.