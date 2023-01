Marseille - Lorient, compos : Tudor fait des choix forts

L'Olympique de Marseille affronte le FC Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, ce samedi (19 heures). Voici la compo probable de l'OM.

Fringant troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a bien l'intention de poursuivre son sans-faute en 2023. Pour cela, les protégés d'Igor Tudor devront se défaire de Lorient, ce samedi, dans un match comptant pour la 19e journée de Ligue 1 (coup d'envoi à 19 heures). L'entraîneur de l'OM sera confronté à des choix importants dans son secteur offensif.

Tudor devrait miser sur la continuité

Après la première convocation de Ruslan Malinovskyi lors du match à Troyes mercredi (victoire 2-0), l'hypothèse de voir l'international ukrainien débuter était forte et elle s'est vérifiée. L'Ukrainien est présent aux avant-postes aux côtés d'Alexis Sanchez et de Mattéo Guendouzi.

Dans l'entrejeu, la paire Veretout-Rongier enchaînera, tandis que Under et Kolasinac débutent sur les côtés dans des rôles de pistons afin de combler les absences de Jonathan Clauss (blessé) et Nuno Tavares (suspendu).

Il n'y aura pas de surprise notable derrière. Mbemba, Gigot et Balerdi devraient être alignés au coup d'envoi devant Pau Lopez, qui tiendra sa place dans les buts.

La compo probable de Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Guendouzi, Rongier (c), Veretout, Kolasinac - Ünder, Sanchez, Mailnovskyi.