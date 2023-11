Marseille – Lille : Les propos étonnants de Gennaro Gattuso

L’OM défiait Lille ce samedi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les deux équipes n’ont pas pu se départager (0-0).

Marseille et Lille étaient aux prises ce samedi à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1. Devant son public au Vélodrome, l’OM n’a pas pu faire mieux qu’un nul face aux Dogues. Le coach marseillais, Gennaro Gattuso, s’est exprimé, juste après la rencontre au micro de Canal+Foot.

Une satisfaction pour Gattuso

Gennaro Gattuso estime que la déception est normale mais cela n’enlève rien au rendu de la rencontre. Le technicien italien est satisfait du match de son équipe. « On voulait gagner, c’était évident. Je peux comprendre la déception du public. Mais d’un point de vue tactique, le match était bon. Lille est l’une des équipes les plus fortes. Je suis content qu’on n’ait pas encaissé de but. Apres, si tu regardes dans les 30 derniers mètres, on ne joue pas assez verticalement. On aurait pu mieux jouer quand on avait le ballon. Mais je suis assez satisfait », a déclaré Gattuso.

Getty

« Il faut accepter les sifflets »

Gattuso est également revenu sur les sifflets du public marseillais, qui a témoigné son mécontentement, surtout lors de la sortie d’Aubameyang. « Il faut marquer des buts ? Oui, mais le problème c’est les autres. Mais d’un point de vue de l’état d’esprit, on est bien. Il faut accepter les sifflets. Il y a de la déception, mais faut bien analyser et reconnaitre que l’adversaire était de qualité. L’équipe progresse et il faut continue sur cette avancée. On a les bases pour mieux faire et l’équipe le montre », a ajouté l’entraîneur phocéen. Gattuso et ses joueurs vont maintenant s’apprêter pour la réception de l’AEK Athènes, jeudi prochain.