Marseille - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'OM et Lille seront aux prises samedi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le championnat français va bientôt entrer dans sa dernière ligne droite. Les clubs devront donc se positionner au classement avant le départ pour les congés. Ouverte vendredi, la 15e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec des affiches alléchantes. L'une d'elles oppose l'Olympique de Marseille au LOSC dans un duel du haut de tableau.

L'OM veut se rapprocher encore plus du PSG

2e de Ligue 1 à égalité avec Monaco, l'OM (29 pts) lorgne le fauteuil du PSG (1er, 34 pts). Le club phocéen compte bien réduire son écart de cinq points vis-à-vis de son homologue parisien. Pour cela, les hommes de Roberto De Zerbi devront arracher une quatrième victoire consécutive contre Lille, ce samedi. Une tâche qui s'annonce compliquée avec des Dogues qui sont très en forme en ce moment. Mais l'Olympique de Marseille est également sur une bonne dynamique et pourrait se transcender grâce la chaleur du Vélodrome pour venir à bout du club nordiste.

Lille veut gâcher les plans de l'OM

Contrairement à l'OM, Lille est en lice en Coupe d'Europe notamment la Ligue des Champions cette saison. Les Dogues ont donc un calendrier plus chargé qui ne leur empêche pas, pour autant, de réaliser de performances de grandes classes. Le LOSC est d'ailleurs en grande forme actuellement avec quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières rencontres. En Ligue 1, Lille n'a plus connu le goût de la défaite depuis le 13 septembre contre Saint-Étienne (1-0). 4e à trois points de l'OM, le club nordiste (26 pts) a l'occasion de remonter sur le podium en cas de victoire contre les Phocéens, samedi. Un enjeu de taille donc pour Bruno Genesio et ses hommes.

Horaire et lieu du match

OM - Lille

15e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 17h, heure française

Les compos probables du match OM - Lille

Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Rabiot – Maupay

Lille : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André, Mukau – Zhegrova, Haraldsson, Fernandez – David

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Lille ?

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et le LOSC sera à suivre ce samedi 14 décembre à partir de 17h sur BeIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.