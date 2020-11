Marseille, les regrets de Cuisance en Ligue des Champions

Avant le match à Strasbourg, Cuisance était de passage en conférence de presse et a été sondé sur le niveau de jeu de l'OM.

Mickaël Cuisance a regretté le visage affiché en Ligue des Champions par l' . À l'instar de son coach, le milieu de terrain a évoqué la catastrophe olympienne à Porto avec franchise.

« Avec du recul, que dire de plus que ce qu’on dit l’entraîneur et Steve Mandanda ? On fait de la m**** et on doit vite se remettre au boulot, penser au match de vendredi, a lâché l’international Espoirs français en conférence de presse. Toutes les équipes connaissent des difficultés", a analysé Cuisance en conférence de presse.

"On va s’en sortir, on est l’OM. Ça arrive à toutes les équipes, il faut tous se poser les bonnes questions. Ce n’est pas le football qui nous manque, mais c’est une question de mentalité et de rage », a ajouté le joueur prêté par le Bayern, qui reste donc confiant pour la suite des opérations.