Marseille, Le président du Genoa confirme l’arrivée de Strootman

Le président du club italien a confirmé la future arrivée du milieu de terrain de l’OM qui n’a plus qu’à passer la visite médicale.

En arrivant à l’OM il y a deux saisons, Kevin Strootman était censé amener de l’expérience dans un groupe marseillais assez jeune. Son pedigree à l’ ou au avait convaincu les dirigeants marseillais de mettre 25 millions d’euros sur la table pour un joueur qui avait pourtant du mal à revenir à son niveau après deux ruptures des ligaments croisés.

Deux ans après, le pari Strootman est clairement un flop sur la Canebière. En plus de ne pas avoir convaincu sur le terrain avec un jeu trop lent pour la , le Néerlandais a plombé les finances du club avec un salaire astronomique (500 000 euros mensuels). Vu comme un véritable boulet dans l’effectif, Strootman a été annoncé dans les rumeurs de transferts depuis plus d’un an, sans trouver preneur.

C’est désormais de l’histoire ancienne puisque l’Oranje va faire ses valises comme annoncé par Sky Italia, vendredi soir. L’ et le ont trouvé un accord pour le prêt de six mois du milieu de terrain sans option d'achat.

"Nous sommes sur le point de conclure l'affaire, seul la visite médicale est nécessaire, a confirmé Preizioni au média italien. Je suis très satisfait, surtout parce que je connais l’homme."

L'article continue ci-dessous

Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui n'a pratiquement pas fait appel à son joueur depuis le début de la saison (une titularisation en dix matches) et le board marseillais qui se débarrasse d’une partie d'un gros salaire pendant quelques mois et pourront peut-être bouger sur le mercato hivernal avec ce départ. En plus de Strootman, le Genoa devrait continuer à ramener de l'expérience pour réussir à se maintenir en . Le défenseur d' , Sokratis, devrait lui aussi poser ses valises à Gênes dans les prochaines heures.

De son côté, Stootman, qui est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023, va tenter de se relancer en vue de l’Euro avec les et retrouve un championnat qu’il connait bien. Sous les couleurs de la Roma, il avait disputé 131 matches pour treize buts et 19 passes. Bien loin de ses trois buts et 9 passes en 77 rencontres avec l’OM…