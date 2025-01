Marseille - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM et Le Havre seront aux prises dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les choses sérieuses commencent dès maintenant en Ligue 1. Après deux semaines de pause, le championnat français a fait son retour ce weekend avec les matchs de la 16e journée. Un épisode qui réserve des affiches intéressantes à l’image de celle entre l’Olympique de Marseille et Le Havre. Les deux équipes s’affrontent ce dimanche pour leur première rencontre de l’an 2025.

L’OM veut continuer sur sa lancée

Après une phase aller impressionnante, l’OM entame désormais la phase décisive de la saison. 2e de Ligue 1, le club (30 pts) va devoir poser les bases pour l’atteinte de ses objectifs dès maintenant. Pour cela, les hommes de Roberto De Zerbi doivent poursuivre sur la lancée de leurs derniers matchs en 2024. Une victoire contre Le Havre dimanche est donc impérative pour l’Olympique de Marseille afin de se mettre dans les bonnes dispositions pour la suite de la saison.

Le Havre à l’assaut du maintien

Du côté du Havre, la situation est moins radieuse cette saison. 17e avec 12 points au compteur, les Normands réalisent une campagne loin d’être flamboyante. L’objectif pour les hommes de Didier Digard pour la deuxième partie de saison, c’est donc la lutte pour le maintien. Et cela passe déjà par le fait d’obtenir des résultats face aux équipes du haut de tableau avant de chercher à dompter leurs adversaires directs.

Horaire et lieu du match

Marseille – Le Havre

16e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match OM - Le Havre

OM : Rulli - Henrique, Murillo, Balerdi, Cornelius, Merlin - Hojbjerg, Rongier - Greenwood, Maupay, Rabiot

Le Havre : Desmas - Pembele, Salmier, Kinkoue, Lloris, Opéri - Kechta, N'Diaye, Touré - Targhalline, Ngoura

Sur quelle chaîne suivre le match OM – Le Havre ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Havre sera à suivre ce dimanche 5 janvier 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.