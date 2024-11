Marseille - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille sera l’hôte, ce vendredi soir, de l’AJ Auxerre en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une semaine marquée par les Coupes d’Europe, le Championnat de France reprend ses droits avec les matchs de la onzième journée. En effet, l’Olympique de Marseille accordera son hospitalité à l’AJ Auxerre, vendredi soir, en ouverture de cet épisode de la Ligue 1 française. Le Stade Orange Vélodrome servira de cadre à ce match d’ouverture à cette journée. Une pause s’imposera après ce chapitre en raison de la trêve internationale.

Les Phocéens pour mettre la pression au PSG

Dauphin du Paris Saint-Germain (1er, 26 points) après la dixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (2e, 20 points) veut provisoirement réduire l’écart avec les champions de France. Pour ce faire, les hommes de Roberto De Zerbi souhaiteraient battre les promus de l’AJ Auxerre pour enchaîner en championnat après la victoire à Nantes (1-2) au cours de la précédente journée. Après la dernière débâcle à domicile lors du Classique face au PSG (0-3), les Phocéens veulent se racheter auprès de leurs supporters avec une victoire au Vélodrome, ce vendredi. Élu Olympien du mois d’octobre, Geronimo Rulli et ses partenaires n’ont aucun droit à l’erreur.

Auxerre veut poursuivre l’invincibilité

De son côté, l’AJ Auxerre veut surprendre les Marseillais sur leurs propres installations. Invincibles depuis leur défaite contre Saint-Etienne (3-1) le 05 octobre dernier, les Auxerrois sont sur une série de deux victoires et un match nul, notamment contre l’Olympique Lyonnais (2-2). Le week-end dernier en championnat, les protégés de Christophe Pélissier ont infligé une correction au Stade Rennais (4-0) au Stade Abbé Deschamps. Faire une telle chose contre l’OM et grimper au classement serait l’objectif des Nordistes, qui pointent à la 10e place de Ligue 1 avec 13 points au compteur.

Horaire et lieu du match

Marseille - Auxerre

11e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon - Auxerre

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin - Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Harit, Rowe - Maupay

Auxerre : Léon - Hoever, Osho, Pellenard, Akpa, Mensah - Owusu, Danois - Perrin, Sinayoko, Traoré

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Auxerre ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre sera à suivre ce vendredi 08 novembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.