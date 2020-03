Marseille, André Villas-Boas : « On a un peu plus de pression »

L'entraîneur de l'OM sera dans les tribunes pour le déplacement à Montpellier samedi à cause de sa suspension, mais n'en oublie pas l'enjeu.

L'entraîneur de l'OM, suspendu dans un match qui se jouera à huis clos, pourrait bien lancer des consignes à ses joueurs face au MHSC.

OM - Villas-Boas : "Mon opinion est de suspendre toutes les compétitions"

"(Sourire) Non, je ne pourrai pas communiquer, je ne vais pas crier de la tribune vers le terrain. Je suis un peu l'enfant terrible du banc, ce n'est pas la première fois que je suis suspendu. Daniel (Sousa) et les autres adjoints sont habitués à prendre le contrôle de la partie depuis le banc de touche. J'attends de savoir si je suis autorisé à communiquer avec mon staff. C'est une punition juste. J'espère que cela ne va pas trop affecter mon équipe, mais je fais confiance à mes joueurs pour m'aider.", a confié le Portugais en conférence de presse dans des propos relayés par L'Equipe.

AVB a également été sondé sur les écarts au classement, qui se ressere sur l'OM : "On a un peu plus de pression. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a raté deux grandes chances ( et Amiens) après avoir créé un écart incroyable. C'est notre faute, et c'est de ma responsabilité aussi. Les autres ont été meilleurs que nous sur ces trois derniers matches", a admis le coach olympien.