Marseille - Ajaccio (1-2), Gros coup d’arrêt pour l’OM malgré le 100e but de Payet

L’OM a essuyé un faux-pas complètement inattendu ce samedi en Ligue 1. A domicile, les Phocéens ont été battus par Ajaccio.

Quasi intraitable sur la scène nationale depuis l’entame de la saison, l’Olympique de Marseille a connu un sacré accroc ce samedi lors de la réception d’Ajaccio. Le soir où on s’y attendait le moins, les Phocéens ont enregistré leur premier revers de l’exercice en championnat (1-2).

L’entame était pourtant faite

Il y a eu défaite pour la bande à Tudor alors que l’entame de match avait pourtant été idéale. Au bout d’un quart d’heure de jeu, ils étaient déjà devant au score. Dimitri Payet leur a offert l’avantage à la 15e en transformant un pénalty.

Le Réunionnais s’offrait alors son 100e but dans l’élite française. Un cap symbolique mais qu’il aura du mal à apprécier. Après sa réalisation, son équipe est devenue méconnaissable. Et elle s’est fait surprendre à deux reprises par les banderilles corses.

L’OM a perdu pied

A la 25e, Moussiti-Oko rétablissait la parité en convertissant un service de Vincent Marchetti. Ça faisait 1-1. Une simple piqure de rappel pour l’OM ? Non. Plutôt un tournant du match, avec une équipe de Pantaloni devenue dès lors plus incisive et un Marseille qui a basculé dans le doute.

Les Olympiens ne se sont pas remis de ce coup de semonce. Ils cédaient de nouveau au retour des vestiaires. A la 47e, c’est Leonardo Balerdi qui les plombait en scorant contre son camp. Loué pour ses derniers matches, l’Argentin a eu la malchance de rater son intervention et détourner le cuir dans ses propres filets.

Le Clasico se présente mal

Il restait toute une mi-temps aux locaux pour se relancer et éviter une défaite malvenue. En vain. Samuel Gigot (75e) et Bamba Dieng (83e), sorti du banc, ont eu les meilleures opportunités mais sans pouvoir les exploiter.

Au final, Marseille a donc dû baisser pavillon. Un revers qui tombe très mal puisqu’il intervient avant un match décisif en Ligue des Champions, mais aussi et surtout avant le Clasico contre le PSG. Alors qu’ils auraient pu espérer se présenter au Parc en leaders, Alexis Sanchez et ses coéquipiers pourraient finalement s’y rendre avec un retard de cinq unités sur la bande à Galtier.