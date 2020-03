Marsch : "Haaland est une personnalité spéciale et un talent incroyable"

L'ancien entraîneur du Norvégien a salué les capacités et la mentalité du jeune attaquant affirmant qu'il va devenir l'un des meilleurs à son poste.

Erling Haaland a éclaboussé l'Europe de son talent. Lors de la première partie de saison, l'attaquant norvégien de 19 ans a marché sur l'eau dans le championnat autrichien mais également en inscrivant huit buts en six matches. Les performances d'Erling Haaland sur la scène européenne lui ont permis d'attirer le regard des meilleurs clubs européens qui se sont tous mis en quête de signer le prodige de 19 ans durant le mercato hivernal.

Arrivé au Borussia Dortmund cet hiver, l'attaquant de 19 ans a plus que réussit son adaptation empilant les buts en , avec douze réalisations et deux passes décisives en seulement onze matches sous les couleurs de son nouveau club. Erling Haaland est le nouveau phénomène du football européen et il ne compte pas s'arrêter là. Le Norvégien est souvent réputé pour une force mentale hors du commun comme l'a confirmé son ancien entraîneur au RB .

"Être le meilleur joueur possible"

Jesse Marsch a encensé son ancien poulain et lui prédit un grand avenir dans un entretien accordé à Planet Futbol Podcast : "Il a une personnalité spéciale. Il est clairement un talent incroyable. Je veux dire, son athlétisme, sa vitesse, ça le place tout de suite dans l'échelon supérieur des talents de notre sport. Et puis vous ajoutez son désir de réussir, sa mentalité tous les jours, la façon dont il travaille à ses capacités techniques, la façon dont il travaille sa finition tous les jours, combien il s'investit pour essayer d'être le meilleur footballeur qu'il puisse être".

"Erling Haaland se souciait de l'équipe. En ce moment, il a un peu de renommée. Vous savez, certaines des choses qu'il a traversées en jouant contre le PSG, et la façon dont le PSG a répondu à certaines des choses qu'il a mises sur Instagram. Il aura donc ses défis, il n'a que 19 ans et il va faire des erreurs. Mais au final, son désir d'être le meilleur est différent de tout ce que j'ai jamais vu", a ajouté l'entraîneur du RB Salzbourg.

Jesse Marsch est sûr que Haaland ne sera pas la dernière pépite excitante qui quittera Salzbourg pour un club plus grand et un avenir brillant : "Je pense qu'en ce moment, nous avons peut-être 15 joueurs que nous pourrons facilement vendre au cours des deux prochaines années pour au moins 15 millions d'euros. Une grande partie de ce que je fais chaque jour ne consiste pas seulement à préparer l'équipe à réussir en tant que groupe, mais aussi à préparer chaque individu pour maximiser son propre potentiel".