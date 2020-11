Marquinhos, Tuchel et toutes les réactions après PSG - Leipzig

Le PSG a eu beaucoup de mal à battre le RB Leipzig. Retrouver toutes les réactions des protagonistes.

Marquinhos (RMC Sport) : "C’était un match très important. Dans ce moment difficile on se serre les coudes. Peut-être on n’a pas brillé mais le plus important aujourd’hui était la victoire."

Thomas Tuchel (RMC Sport) : « On avait besoin d’une victoire et maintenant on a une victoire. C’était un match très difficile. Vous n'avez pas vu un très bon PSG ? Désolé, pardon. Je retiens le cœur, la solidarité. Nous sommes dans une situation difficile mais on peut toujours compter sur notre solidarité. On attend plus avec le PSG. On avait besoin d’une victoire et on a une victoire. C’était un défi de gagner et on a gagné. »

Julian Nagelsmann (Sky) : "Je ne pense pas que Paris avait une seule vraie occasion dans le match et le penalty était une blague. Cette décision au niveau de la - c'est vraiment triste. C'était un plongeon, il n'y avait aucun contact. VAR était probablement en train de regarder un autre match. Parfois les nuances font la différence et au final ça aurait été mérité si nous nous étions récompensés. Maintenant nous avons moins de jokers dans le groupe, nous devons gagner nos deux matchs et espérer que Paris ne réussise pas."